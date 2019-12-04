特朗普北约峰会批马克龙 两领导记者会发生口角

（早报讯）美国总统特朗普在英国伦敦举行的北约峰会抨击法国总统马克龙，指后者批评北约“脑死”不但非常无礼，而且是“非常、非常讨人厌的说法”。

美国之音报道，在伦敦北约峰会召开前夕，特朗普会见北约秘书长斯托尔滕贝格时暗示，马克龙对国内问题自顾不暇，无资格批评北约。

特朗普说：“当法国正面临如此困难时，不应说出这样的狠话。看看黄马甲运动发生的事情吧，看看法国这一年发生的事情，他们的这一年不好过。你不能说出如此对北约不尊重的话。”

据报道，马克龙是在接受11月份出版的伦敦《经济学人》杂志采访时，发表上述言论的。此后，他为自己的言论进行了辩护，说“有必要给北约敲敲警钟”，北约应该关注成员国军费数额以外的问题。

针对马克龙的批评，特朗普说：“我认为这是非常无礼的，并且对于北约28个成员国而言是‘非常、非常讨人厌的说法’”。特朗普说：“没有人比法国更需要北约，对他们（法国）来说，发表这项声明非常危险。”

彭博社报道，两国领导人在北约峰会的记者会上更是因为土耳其在北约的未来及其它一些分歧在一众记者面前争论起来。在北约峰会间隙举行的记者会上，特朗普和马克龙一开场先是温和谈论了各自对北约的不同看法。但在特朗普请马克龙带回美国盟军扣押在叙利亚的伊斯兰国俘虏后，对话变得尖锐起来。

特朗普常常抱怨欧洲国家拒绝接受他们加入伊斯兰国的公民回国。特朗普问道，“想要来些不错的伊斯兰国战士吗？”。“我可以把他们交给您，您可以带走所有您想要的人。”

“我们认真点，”马克龙回答。马克龙之后猛烈批评土耳其对叙利亚库尔德人发动军事进攻，并部署俄罗斯制造的防空系统，特朗普随后出言袒护土耳其总统埃尔多安。

马克龙谈到土耳其时表示“他们现在正打击那些曾与我们并肩作战打击伊斯兰国的人”。他对使用俄罗斯武器系统S-400的土耳其是否还可以留在北约表示质疑。