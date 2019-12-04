谷歌两创始人卸下执行官总裁职务

（早报讯）美国谷歌及其母公司字母表的创始人拉里·佩奇和谢尔盖·布林当地时间3日宣布，将分别卸下字母表首席执行官和总裁职务。谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊将兼任字母表首席执行官。

中新社引述《纽约时报》报道称，尽管皮查伊经营了谷歌核心业务四年，但仍然要向字母表首席执行官佩奇及总裁布林盖汇报。这次职位的变动，强化了皮查伊在科技界以及公司内部的地位。

现在，他是公司的核心管理者，统领着这家在搜索、广告、地图、智能手机软件、在线视频以及新兴行业都拥有庞大业务的巨型公司。

不过，两位创始人对公司的影响力依旧很大。《纽约时报》报道称，佩奇和布林将继续担任字母表的董事，以及最大的个人股东。两人依旧持有公司有表决权股份中的多数。

美国消费者新闻与商业频道报道称，佩奇和布林分别持有字母表约5.8％和5.6％的股份，皮查伊持有约0.1％的股份，新任首席执行官仍受公司创始人的影响。谷歌表示，公司投票结构没有改变。

《华尔街日报》报道称，谷歌两位创始人在一封公开信中写道：“尽管长期参与公司的日常管理一直是一项巨大的荣幸，但我们认为，现在应该承担起骄傲的父母的角色——提供建议和关爱，而不是每天唠叨。”

他们还表示，将继续定期与皮查伊交流，“特别是在我们热衷的话题上”。