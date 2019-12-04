马斯克为“恋童癖”诽谤案作证

（早报讯）特斯拉创办人马斯克（Elon Musk）被控诽谤曾参与救援泰国少年足球队的英国潜水员昂斯沃思（Vernon Unsworth）是“恋童癖”，周二（3日）亲临洛杉矶的联邦法庭作证。

据报道，马斯克的辩护律师史毕罗在开场白中表示，此案有关马斯克作出侮辱的说法“不是事实的陈述”。他说，马斯克的推文不是针对昂斯沃思的“犯罪指控，”而只是“男人之间在争吵中开玩笑的嘲弄”。

昂斯沃思的的律师伍德在庭上问马斯克，他认为自己的影响力有多大。马斯克回答：“我不能确定我有多大的影响力。我曾要求人们认真对待气候变化……但一直没有成功。”

当伍德问马斯克是否认为他应该谨慎地选择措辞时，他回答：“我说过很多话，但并不是所有的话都有相同的思想品质……不可能所有的话都经过深思熟虑。”

伍德接着回顾了马斯克在泰国山洞营救工作的时间表。马斯克解释了为什么他会参与其中。他说，起初他认为不需要他的帮助，但在泰国海军海豹突击队员萨曼·库南（Saman Kunan）在救援工作中不幸遇难后，他改变了主意。

马斯克说：“如果不立即采取行动，那些男孩就会死……那将永远刺痛我的良心。我得做点什么。我们必须试试。”

在午间休息之前，马斯克辩称，昂斯沃思对他参与救援工作的评论相当于一个“无端攻击”。他还将这些评论描述为“错误和具侮辱性”，并说这就是他回击昂斯沃思的原因。

今年9月，马斯克在一份提交法庭的文件中解释他为何称昂斯沃思是“恋童癖”（pedo guy）。他说，这个词在他童年时生活的南非是一句常见的骂人话，意思是“令人毛骨悚然的老人”，用来侮辱一个人的外表和举止，没有性含义。