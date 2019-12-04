民主党总统候选人哈里斯宣布退选

（早报讯）美国国会参议员、民主党总统竞选人卡马拉·哈里斯宣布退出2020年美国总统大选。

哈里斯当地时间周二（3日）在社交媒体宣布了该消息。她说，退出大选是经过深思熟虑后的慎重决定，尽管退出大选，但依然会“为了正义奋斗下去”。

在写给支持者的电子邮件中，哈里斯表示退出大选的主要原因是募款问题。“我不是亿万富翁，没有足够的资金来赞助自己的竞选。随着竞选的进行，我们发现募款变得越来越艰难。”

作为首位参选美国总统的黑人女性，哈里斯在1月宣布参选后一直势头强劲。在前三个月内募款达1200万美元。哈里斯在6月民主党总统竞选人第一次电视辩论中同样表现抢眼。在多个民调中曾一度稳居前四，被认为是民主党总统候选人的热门人选。

据美媒报道，近几个月来，哈里斯在募款方面出现问题。她的竞选策略既不像竞选人彼得·布蒂吉格可以吸引到民主党传统资助人，也不像激进派伊丽莎白·沃伦和伯尼·桑德斯吸引众多草根支持者。但对于哈里斯的突然退选，美媒仍认为是“意料之外”。

在当日公布的Morning Consult最新民调显示，美国前副总统拜登以29%的支持率位列第一，参议员桑德斯和沃伦分别以20%和15%的支持率分列二、三。位列第四位的是印第安纳州南本德市长布蒂吉格。哈里斯和刚刚宣布参选的亿万富翁布隆伯格并列第五。

哈里斯现年55岁，其父亲是牙买加非裔、母亲是印度裔。她自2017年起担任美国会联邦参议员，致力于推进种族平等、女性平权等议题。