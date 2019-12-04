美研究：感染爱之病婴儿越早治疗越好

（早报讯）美国最新研究发现，感染爱之病病毒的婴儿在出生后数小时到数天后就开始接受治疗，能更好地保护他们的免疫系统功能。

目前针对爱之病病毒感染婴儿的药物治疗一般在他们出生后数周到数月后开始。2010年，美国密西西比州一名感染爱之病病毒的女婴在出生30个小时后就接受抗逆转录病毒药物治疗，18个月后因故中断，但其“功能性治愈”保持了长达27个月，此后病情复发。爱之病“功能性治愈”是指感染者停止治疗后，难以在血液中检测出爱之病病毒。

“密西西比女婴”一度让医学界看到了治愈爱之病的希望。美国哈佛大学和麻省理工学院的研究人员就此开展了一项研究。研究人员测试了博茨瓦纳40名感染爱之病病毒的婴儿，这些婴儿出生日期不同，但都在出生数小时或者数天后就开始接受抗逆转录病毒药物治疗并对他们进行为期两年的跟踪观察。

研究人员近期对测试组前10名接受治疗的婴儿健康状况与另外挑选的10名出生四个月后开始接受治疗的常规组婴儿进行对比，他们发现出生数小时或数天后开始接受治疗的婴儿体内病毒“藏身所”数量更少，他们的免疫系统某些关键部分功能也更健康。

新华社报道，人一旦感染爱之病病毒，很快体内会形成病毒库。病毒库中的潜伏细胞是病毒的“藏身之所”，成为目前根治爱之病的最大障碍。常用抗爱之病病毒药物只能抑制患者体内病毒复制，却无法识别并清除这些潜伏细胞。

研究人员表示，这一结果可以为未来根治爱之病的相关研究打下基础。