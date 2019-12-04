安华被指企图鸡奸前助理

（早报讯）马来西亚人民公正党大会倒数之际，党内再度爆出性丑闻疑云。公正党主席安华的一名前幕僚指控，安华在去年的森美兰州波德申补选期间企图鸡奸他。

这是半年前公正党署理主席阿兹敏卷入“男男性爱”视频后，公正党爆出的最新性丑闻。这起事件也是安华第三次卷入鸡奸指控。

在这起最新事件中，安华办公室的前研究员莫哈末尤索夫在11月19日立下一份法定声明，仔细而又露骨地阐述如何遭安华企图鸡奸。

据马来西亚媒体报道，现年26岁的莫哈末尤索夫是已故槟城消费人协会主席莫哈末依德里斯的孙子。他今日（4日）在吉隆坡一家酒店召开记者会及发布法定声明，声称自己在去年遭到安华“企图性侵”。

他过后在面簿上载记者会视频及法定声明，申诉安华的政治秘书法哈斯今年5月打伤他，与他去年10月“在安华家发生的一件事有关”。根据视频，莫哈末尤索夫声称，这是“卑鄙无耻、诡诈狡猾、道德上使人反感、构成刑事罪案，且让我深深留下阴影及难以接受”的事。

他也声称，事发生后他找上了公正党前领袖巴德鲁希山，对方建议他通过法定声明揭露这段经历。

根据这份志期2019年11月19日的法定声明，莫哈末尤索夫声称2018年9月2日下午12时，安华到他位于槟城的住家拜访，两人因此交换了电话号码，并通过whatapps联络，随后在9月23日他成为了安华的助理研究员。

根据声明，莫哈末尤索夫称，2018年10月2日他为安华准备了演讲词，要交给安华秘书苏克里，不过苏克里对莫哈末尤索夫说：“老板希望你亲自过去。”

之后，莫哈末尤索夫亲自开车去安华位于吉隆坡武吉泗岩沫的居所，据莫哈末尤索夫说法，这是他第一次去安华的家。当时下着雨，他被淋湿，原本打算把演讲稿交给安华后就离开，不料后者却以要讨论演讲稿内容为由，要求他进屋。“我随安华入屋后，在他带领下经过一个楼梯后进入一个类似图书馆的客厅，这是我第一次进安华的家。”

“他（安华）站在我面前，叫我靠近他，我带着恐惧心情，缓缓走向他，他突然要亲吻我的脸颊，在我挣扎的时候，他拉着我靠上身体，还要求我脱他的衣服。”

莫哈末尤索夫也称，安华先是要求他口交，在被拒绝后，则改为命令，不过都被他反抗拒绝。

莫哈末尤索在声明中说，他表明以后不要再与安华独处，安华则回应自己是“未来首相”，不管他愿意与否两人还是会见面。

针对莫哈末尤索的指控，安华政治秘书法哈斯发文告反驳说，莫哈末尤索夫有纪律问题，所以才被安华办公室开除。他也质疑巴德鲁希山在幕后操纵此事，企图破坏公正党形象。