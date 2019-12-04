打造无线城市 新德里半年设逾万WiFi热点

（早报讯）印度首都新德里向世界先进大都市看齐，市长克里瓦尔今天宣布，未来六个月将在首都设置1万1000个无线网路WiFi热点，提供市民免费上网服务。

台湾中央通讯社报道，随着新德里市议会明年2月下旬前将改选，关系到现任政府是否能持续执政，新德里市长凯吉里瓦尔（Arvind Kejriwal）日前宣布减免水电费之后，今天又宣布要在六个月内于新德里设立1万1000个WiFi热点。

这项计划将耗资10亿卢比（1906万新元），预计在公车站设立4000个WiFi热点，并在市场设立7000个WiFi热点，且将以每100个热点为单位逐步推动，首批100个热点预计于16日在六个关键地点启用。市政府计划以每周增加500个热点的方式，逐步达到在全市设置1万1000个热点的目标。

凯吉里瓦尔强调，为新德里居民提供免费上网服务是这项计划的重要组成部分，预计将可帮助学生和其他行业的人们。

他说，在这项计划的第一阶段，每名用户每个月将可使用15GB的免费上网数据流量。

印度总理莫迪领导的中央政府曾在2014年提出“数码印度”（Digital India）计画，计划于2015年6月前在包括新德里在内、人口超过100万的印度前25大城市提供免费上网服务，不过这项计划似乎没有让一般民众感受到可随处免费无线上网的便利性。

在新德里，目前只有机场、火车站、地铁等地点据说提供无线上网服务；但除机场外，其他地点似乎都不容易连上网，或者没有信号。