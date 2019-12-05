法学者出席调查特朗普听证会 为美国弹劾程序提供见解

（早报讯）美国民主党人星期三（4日）进行推动弹劾特朗普总统的下一步行动。四位宪法学者在国会听证会上提出证词，阐述他们对美国开国者当初决定如何可以弹劾一位总统并将他解职的思路的见解。

美国之音报道，民主党人召唤哈佛大学教授费尔德曼、斯坦福大学教授卡兰、北卡罗莱纳大学教授格哈特来申述其见解以推动他们的弹劾案。

格哈特在事先准备好的声明中说，“假如国会在这件事情上不能提出弹劾，那么，弹劾程序就失去了一切意义，美国宪法所精心谋划的阻止在美国的土地上出现国王的安全保障也因此而付诸东流。任何一个人，即使是总统，也不能不受宪法和美国法律的制约。”

捍卫特朗普的国会共和党人则召唤乔治·华盛顿大学的法学教授特利来支持他们的观点。共和党人认为，特朗普要求乌克兰进行调查，同时不发放乌克兰所需要的军事援助，这种做法并无过错。另外，特朗普最终在乌克兰没有对拜登展开调查的情况下发放了援助。共和党人说，这证明了特朗普没有跟乌克兰进行利益交换。

彭博社报道，民主党召唤的三名法学教授说，虽然美国最终向乌克兰提供了军事援助，而且乌克兰从未宣布对拜登进行调查，但并不能洗清特朗普行为不当的嫌疑。

费尔德曼说：“未遂本身就是一种可以弹劾的行为。”他补充说，美国前任总统尼克松没有能够成功掩盖水门大厦潜入行为，但在辞职前仍面临弹劾程序。“如果乌克兰在要求之下宣布调查拜登被视为帮助特朗普连任的“有价物”，那就可以被认定为贿赂。”

卡兰则将这种情况比喻为交警要求驾驶者支付20美元从而免于接到超速罚单。她说，即使驾车者没有钱，警察也放弃了这个要求，但该警察仍然犯有贿赂罪。“无论对方是否满足要求，提出要求本身就是一种可弹劾的罪行。”

格哈特表示，就像有人盗窃被当场抓获一样，在特朗普案中，“有人在过程中被逮个正着，这并不能使其免于承担后果。”他说：“如果我们所讨论的不应当被弹劾，那么就没有什么是可以弹劾的。”如果国会放过特朗普，那么“以后每位总统都会说‘我也可以做同样的事情。’”

根据美国宪法，一个总统可以因为“叛国、收受贿赂和其他严重罪行和轻罪”被弹劾并被解职。但这些名词的定义在美国243年的历史上是由国会议员来定的。