特朗普批加总统特鲁多是“两面人”

（早报讯）美国总统特朗普认为自己被加拿大总理特鲁多和其他北约成员国领导人议论后，指责特鲁多是“两面派”。

美国之音报道，一场在英国白金汉宫周二（3日）晚宴的一段录像显示，加拿大总理特鲁多和英国首相约翰逊、英国的安妮公主、荷兰首相吕特和法国总统马克龙聚在一起交谈。从视频中可以听到，特鲁多显然在评论特朗普与记者的漫长即兴交流。

在这段爆红的视频中，约翰逊对着马克龙问道：“那是不是你迟到的原因？”特鲁多插话说：“他迟到是因为他记者会一上来就用了40分钟。”

该视频在网上爆红，而特朗普在周三（4日）会晤德国总理默克尔时被问到从视频中听到的特鲁多的对话。他说，特鲁多是“两面派”。

特朗普接着说：“说实话，特鲁多是个好人。我发现他是个很好的人。但是事实是，我公开点出他没有支付2%的事实，我猜想他不是太高兴。”

北约成员国2014年承诺在2024年之前把各国的防务经费增加到相当于各国GDP的2%。根据北约今年6月的报告，北约29个成员国中只有包括美国在内的七国达到了2%的标准。

特鲁多在周三的记者会上被问到这段交谈时，试图淡化处理。

特鲁多说，“昨天我跟总统有很棒的会晤......昨晚我提到了这样的事实，那就是在我跟特朗普总统的会晤之前有一次没有事先安排的记者会，我很高兴参与其中，但这当然是值得注意的。”

特朗普总统在说特鲁多总理是“两面派”之后，又在推特上发文说，北约自从他近三年前上任以来取得了“巨大进步”。