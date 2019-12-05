日本民间组织车队在阿富汗遇袭 “麦格塞塞奖”得主身亡

（早报讯）日本一个民间组织的车队在阿富汗纳加哈省遇袭，造成6死。阿富汗官员说，死者包括曾于2003年获颁有亚洲诺贝尔奖之称的“麦格塞塞奖”的医生中村哲。

中村哲的车队周三早上由他宿舍前往工作地点途中，在阿富汗东部南加哈省（Nangarhar）查拉拉巴市（Jalalabad）遭多名枪手埋伏袭击，他右胸中枪，在送往首都喀布尔附近巴格兰（Bagram）的一家医院过程中，死于查拉拉巴（Jalalabad）机场。

法国国际广播电台网站的报道说，南加哈省省长发言人柯吉亚尼（Attaullah Khogyani）说：“令人遗憾，中村哲医生今晨在武装攻击中受伤，伤重不治。”

除了中村哲，柯吉亚尼也提及：“有五名阿富汗人遭到杀害，其中三人是中村哲的保安人员，一人是驾驶，一人是他的同事。”

73岁的中村哲于于1984年前往阿富汗治疗难民中的汉生病（旧称麻疯病）病患，自此之后于阿富汗及巴基斯坦工作居住，并参与成立民间组织“白沙瓦会”（Peshwar Kai）。白沙瓦会又称为平和医疗团日本（Peace Japan Medical Services）

《光华日报》引述报道称，由于阿富汗局势不稳，中村哲出入都有保安随行，每次出行都换行车路线，但仍遭袭击。

法广引述白沙瓦会人员福元满治（Mitsuji Fukumoto）在东京对记者的讲话说，攻击的动机未明。他说：“我们不知道这场攻击的背后原因，是否为单纯抢劫，或是利益冲突。”

中村哲因为数十年来从事救援工作以及沙漠绿化工作，在日本广为人知。2003年，中村哲因为和平及国际关怀，荣获素有亚洲诺贝尔奖之称的菲律宾“麦格塞塞奖”（Ramon Magsaysay Award）。那一年，他与团队六年来在高达50摄氏度开凿的一条运河凿通。

运河凿通，1万6000公顷的沙漠随之恢复生机。中村哲在阿富汗广受推崇，他于今年成为首位获颁阿富汗荣誉公民的外国人。

中村哲热爱南亚民族普什图族（Pashtun）传统服饰，曾直言不讳反对2001年以美国为首的联军对塔利班（Taliban）发动的战争。