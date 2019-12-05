南非航空展开自主商业营救

（早报讯）作为南非标志性国有企业的南非航空公司5日宣布，即日起采取自主商业营救措施，以期尽快摆脱当前亏损困局。

中国新闻社报道，继南非国家电力公司后，南非航空日前也深陷财政亏损泥沼。为此，南非航空原本决定通过裁员等手段减轻财政负担。然而，此举随即引发争端：南非航空3000多名员工于11月15日展开大规模罢工，导致大批航班取消，影响了南非民众的正常出行，直接损失在5000万兰特（482.21万新元）以上。

尽管罢工最终得以暂时和解，但南非航空面临的危机并未得到根本解决。12月4日晚间，南非总统拉马福萨下令，要求南非航空必须展开自主商业营救。此举也被视为恢复民众对南非航空信心、依靠南非政府帮助展开重组、维持可持续运营的最显著信号之一。

据悉，南非航空此举的主要目的是摆脱该公司对于政府财政的过分依赖。但在自救过程中，南非政府还将提供20亿兰特（1.92亿新元）的资金帮助，以维持其正常运营。同时，此次实施的营救措施还包括重组南非航空国有航空资产，更好地吸引优质投资伙伴等。

对此，南非公共企业部部长戈尔丹（Pravin Gordhan）评价称：“我们希望这是南非航空新时代的开始，重组后的南非航空公司令人充满期待，并且能够将数以百万计的游客带入南非。”