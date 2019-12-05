印度女子遭轮暴犯纵火 90%烧伤走一公里求救

（早报讯）印度11月发生女兽医遭轮暴后被焚烧弃尸案，昨天又传出类似惨剧，一名23岁女子被轮暴嫌犯与同伙纵火焚烧，虽然倖存但全身约有90%烧伤，她忍痛走了一公里才遇到人求助。

台湾中央通讯社报道，消息人士今天告诉Zee Media，北方邦乌纳奥县（Unnao）这名23岁女子3月控告两名男子轮暴她，这两名性侵嫌犯伙同另3名男子昨天上午把她绑架到村外田野，将她浸泡煤油纵火焚烧。

消息人士说，这名被害女子遭纵火后倖存，虽然身体约有90%面积烧烫伤，但她仍自行走了约一公里，遇到一名在屋外工作的男子向他求助，这名男子立刻打电话报警。

医治这位女子的医生表示，她全身90%烧伤，将送到德里救治。

轮暴后纵火烧人不是首例，印度泰伦加纳省（Telangana）海得拉巴（Hyderabad）一名27岁女兽医11月27日晚间遭4名男子轮暴后被焚尸灭迹，引起各地民众与团体愤怒，纷纷上街对妇女缺乏安全表达抗议。

女兽医这起惨绝人寰的事件发生后，不但引起舆论关注，也成为印度国会质询焦点。

曾在印度总统莫迪政府第一个任期担任内政部长的国防部长辛赫（Rajnath Singh）2日回应国会议员关切，他表示，政府已准备好在国会讨论，研议对相关罪行实施更严厉的法律，惩罚参与这类极可怕罪行的人。