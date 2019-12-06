世卫组织：2018年全球14万人死于麻疹

（早报讯）世界卫生组织周四（5日）宣布，2018年全球多地麻疹疫情肆虐，死亡人数超过14万，其中大部分为5岁以下儿童。疫苗接种率尤其是儿童接种率偏低是导致疫情泛滥的主因。

新华社报道，世卫组织与美国疾病控制与预防中心的估计数据显示，2018年全球麻疹病例超过970万，相关死亡病例超过14万人。2017年，全球麻疹患病人数为750多万，死亡病例超过12万人。

最新数据显示，2018年全球麻疹疫情最严重的地区在撒哈拉以南非洲。疫情最严重的国家是刚果、利比里亚、马达加斯加、索马里和乌克兰，这些国家的麻疹病例几乎占全球麻疹病例的一半。

与此同时，一些富裕和较富裕国家也在遭受麻疹疫情的困扰。2019年，美国报告的麻疹病例人数为25年来最高。在欧洲，阿尔巴尼亚、捷克、希腊和英国由于麻疹疫情持续，2018年已不能再算做“麻疹消除”国家。

世卫组织表示，尽管麻疹可以通过疫苗预防，但全球疫苗接种率已停滞近10年。世卫组织和联合国儿童基金会估计，全球86%的儿童2018年通过本国常规疫苗接种服务获得了第一剂麻疹疫苗，但接受了第二剂麻疹疫苗的儿童不到70%。

世卫组织称，目前全球范围内麻疹疫苗的覆盖率不足以预防疫情，只有两剂麻疹疫苗接种率达到95%才能使人们免受麻疹侵袭。人们在患上麻疹时，还应及时治疗才能降低死亡风险，这对治疗包括肺炎等由麻疹引起的相关并发症尤为重要。