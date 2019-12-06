美国优步两年共有5981起性侵案

（早报讯）私召车服务业者优步（Uber）发布的安全报告显示，美国在2017年和2018年共收到5981起性侵犯报告，其中464起是强奸事件。期间，有19人因人身攻击而死亡。

彭博社报道，优步5日（周四）发布两年一期的“美国安全报告”（U.S. Safety Report）。这是优步首度发布安全报告，报告旨在向驾驶以及公众展现该公司严肃看待乘车安全的态度。

优步在其报告中试图将性侵犯事件的数量与总的出行次数进行对比，称99.9%的出行没有发生任何事故，并列举了美国性侵犯和凶杀案的犯罪率作为背景。

报告显示，约92%的强奸受害者是乘客，约7%的受害者是司机。受害者中女性和自定性别是女性的占89%，男性和自定性别是男性的约占8%，性别少数群体占不到1%。

根据该报告，去年共有235个不受同意性侵案（non-consensual sexual penetration），280个企图非合意性侵案，几乎都由女性提出。其余的案件包括遭强吻、触碰身体部位等。

优步首席法律官员韦斯特（Tony West）说：“优步在很大程度上反映了社会……不幸的事实是，性暴力在我们的社会中比人们想象的更为普遍。人们不喜欢谈论这个问题。”

据报道，优步较早前因安全问题而遭到批评，驾驶不当行为也令该公司面临诉讼。去年优步承诺将公布安全报告，展现新执行长为扭转企业文化所作的努力。

执行长科斯罗萨西表示，改善优步文化是他接任以来的首要任务。他强调该报告毫无隐藏地公布内部讯息。

报告指出，优步对于新进驾驶进行更严格的背景调查，在2017至2018年约100万名驾驶无法通过调查测试，逾4万人从该平台中移除资格。