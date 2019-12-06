印度四强奸犯遭警方枪毙 引来数百民众聚集喝彩

（早报讯）印度警方在南部城市海得拉巴（Hyderabad）开枪射死四名涉嫌先奸后杀一名27岁女兽医的男子，引来数百民众聚集现场欢呼喝彩，对警方举动表示支持。

路透社报道，沙姆沙巴德警局副局长雷迪说，被射死的四名男子年龄介于20至26岁，早前已被警方拘留。他们是在星期五（6日）早上6点（新加坡时间早上8点半）被押回案发现场进行案情重组时，试图抢走随行警察的武器，遭警方开枪射死。

雷迪说：“案情重组时发生了交火。在过程中，四名嫌犯全部死亡，两名警察受伤。”

四名男子被击毙后，数百人聚集在现场，放鞭炮庆祝和向警察洒花瓣。遭奸杀女受害者的妹妹也对四名强奸犯被杀表示欢迎。许多社交媒体用户，包括政客和名人，都表示给予警察支持。

但有印度网友指出，无论群众再如何愤怒，也应当走正规法律途径，让犯罪者依法处置，而不是由民众或警察动用私刑。《印度时报》报道，这类警察擅自杀死罪犯的案例以前就发生过几次，2008年一宗发生在印度瓦朗加尔（Warangal）的大学强暴案，两名犯人被捕后也是在类似的情况下被警察开枪击毙。

法新社报道，印度著名女人权律师格罗弗（Vrinda Grover）指出，印度警察用这类手法来逃避调查和平息民怨，“完全不能接受”。