俄罗斯北部小镇北极熊再现

（早报讯）北极冰地不够结实，近60只北极熊再次出现在俄罗斯远东楚科奇自治区，全镇处于戒备状态“防熊”。

英国广播公司（BBC）及俄罗斯卫星通讯社报道，位于俄罗斯最北部楚科奇自治区的雷尔凯皮村（Ryrkaypiy）最近又迎来了一群北极熊。这次来访的北极熊共60只，其中包括成年熊和是小熊。

据世界自然基金会俄罗斯分会的工作人员介绍，由于今年楚科奇地区的气温过高，导致北极冰地不够结实，这些北极熊无法离开雷尔凯皮镇附近地区。

基金会斯提肖夫说：“如果冰足够结实，这些熊或者一小部分熊会到海里，在那里可以捕猎海豹或者髯海豹。然而，现在北极熊只能暂时在海岸附近寻找食物。北极熊也喜欢进入村庄看看人们如何生活的并寻找食物。”

目前该镇的“熊巡逻队”派出了队员在全镇进行巡逻，并在学校和幼儿园附近进行守护，避免居民与北极熊相遇并发生危险。镇上目前取消了所有的公共活动。

英国《每日邮报》早前报道，2017年10月大约20只北极熊包围了这个小村庄。当年村庄附近突然出现了大约5000只海象繁殖栖息，吸引了前来觅食的北极熊。部分北极熊还因为好奇闯进村民们的宅院里，甚至试图通过窗户钻进家中。2018年，该村又迎约20只北极熊的造访。

有专家表示，北极熊造访如此频繁，该村大约700名居民最好永久撤离。