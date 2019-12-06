专家：牛奶可能并非成年人必需食品

（早报讯）据美国侨报6日报道，美国专家指出，牛奶在成年人的饮食中并非必需品。不过，专家说，牛奶对身体确实有好处，建议成年人选择低脂或脱脂牛奶，因为全脂牛奶中饱和脂肪的含量很高。

中国新闻社引述报道说，随着消费者的口味改变、担忧乳制品对环境产生破坏以及对自身健康的考量，美国人的动物乳制品饮用量下降，转而选择植物乳制品作为替代。美国农业部报告称，从2009年到2018年，传统牛奶的消费量下降了近19%。

虽然消费者的口味在改变，但是一个问题仍然存在：成年人需要喝牛奶吗？专家就此指出，牛奶并不是必需食品。哈佛大学公共卫生学院的营养学助理教授瓦桑蒂·马利克(Vasanti Malik)说，牛奶在成年人的饮食中是不必需的，“但它对身体有好处。”

马利克说，牛奶确实含有很多营养成分——维生素D、蛋白质和钙。对于正在长身体的孩子来说，他们的饮食范围并不广泛，喝牛奶是摄取上述营养的便捷方法。但是对于成年人来说，他们也可以从别处获取这些营养。

马利克还说：“成年人的饮食更加多样化，所以他们能够从其他地方摄取这些营养。”成年人也不再需要长身体，他们对营养的需求也没有青少年那么高。

曼哈顿莱诺克斯山医院急诊医生罗伯特·格拉特(Robert Glatter)说，钙和蛋白质可以从绿叶菜、豆类、小扁豆或者鲑鱼等食物中获取。国家防治骨质疏松基金会还将无花果、花椰菜和桔子列为钙的来源。

马利克说：“除非喜欢，否则不必为了摄入营养专门喝牛奶。”她还建议成年人选择低脂或脱脂牛奶，因为全脂牛奶中饱和脂肪的含量很高。

上述改变的最大受益者是植物替代品。根据植物性食品协会的数据，从2017年到2018年，坚果和植物性奶制品的销售额达到了9%、增长了近两倍，这一数据预计还将上升。

但是一些专家警告说，植物乳制品的健康益处可能被夸大了。据美国营养学会的数据，虽然大多数植物和坚果类饮料的脂肪含量和热量都少于低脂牛奶，但并不是全部。

格拉特说：“如果选择植物奶，那么一定要检查产品营养标签上的蛋白质和糖含量。”