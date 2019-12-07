德国社民党正式选出新主席

（早报讯）德国社会民主党周五（6日）在柏林召开党代会，正式选举艾斯肯和瓦尔特-博尔扬斯为党主席，确认了11月30日的选举结果。

新华社报道，作为社民党双主席选举的唯一候选组合，社民党联邦议员艾斯肯（Saskia Esken）和北莱茵-威斯特法伦州前财政部长瓦尔特-博尔扬斯（Norbert Walter-Borjans）分别获得75.9%和89.2%的选票。

艾斯肯和瓦尔特-博尔扬斯在投票前的竞选演讲中表示，他们将致力于维护社会公正和加强气候保护，不会不惜一切代价谋求继续与联盟党联合执政。

德国社民党在今年举行的欧洲议会选举和地方选举中失利，党主席纳勒斯6月2日引咎辞职。此后，为加强党内团结，发动基层党员积极性，社民党首次举行允许全体党员参与表决的党主席选举。11月30日，在德国政坛知名度较低的艾斯肯和瓦尔特-博尔扬斯在第二轮表决中战胜了被各方看好的德国副总理兼财政部长朔尔茨及其竞选搭档。

由于艾斯肯和瓦尔特-博尔扬斯此前的主要竞选纲领是要求社民党脱离大联合政府，德国舆论在两人胜选后普遍认为大联合政府的破裂风险加大。但两人随后调整了立场，在党代会前夕表示，将谋求与联盟党就修改联合执政协议展开谈判，视谈判结果决定是否终结联合执政。