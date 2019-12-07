党大会频遭攻击 阿兹敏斥安华违反和解协议

（早报讯）马来西亚国会最大党人民公正党主席安华及署理主席阿兹敏决裂！阿兹敏直指安华违反和解协议，允许中央代表们在今日（7日）举行的公正党大会上攻击他，而非按照协议，让大会成为团结公正党的平台。

《星洲日报》报道，阿兹敏今午在公正党中央代表大会途中，率领多名最高理事及数百名党员离席抗议，并在马六甲市中心另外一家酒店召开记者会，公开向安华表达强烈不满。

他说：“为平息党内纠纷，我于12月4日晚上在和安华会面的特别会议中，清楚表达我的立场——必须以党的立场为依归，绝不容许任何人趁着党大会人身攻击，当时安华也同意这点。”

阿兹敏说，昨天由他开幕的妇女组及青年团已遵守之前双方达成的协议，但到了今天党中央大会，情况却出现变化；台上代表辩论的演辞几乎一面倒对他展开连环式攻击，这是他及最高理事不能接受的事。

不过，安华针对此事回应说，他在大会上提到的“叛徒论”，并不是指阿兹敏。“如果他对号入座，那是他的问题。不是我的（问题）。我是根据历史《王族系谱》（ Sulalatus Salatin）提出的论点。这只是马来人的历史。”

安华今早在党大会上致辞时，提及《王族系谱》的典故。《王族系谱》内容提到马六甲王朝的“Si Kitol”及“Raja Mendeliar”两名叛徒，两人当年成功说服马六甲王朝苏丹杀死忠臣，分裂民族团结。

至于中央代表攻击阿兹敏一事，安华说，这他无法掌控。“我们只能劝告他们不要发表令他人难堪的言论，也不应该指名道姓。……要控制他们的言论很难。”