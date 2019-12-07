加拿大出现近十年以来最大月度失业数

（早报讯）加拿大统计局12月6日公布的数据显示，该国今年11月就业市场较10月减少了约7万1200个工作岗位，创下近十年以来最大的月度失业数。

中国新闻社报道，这使加拿大的失业率由5.5%攀升到5.9%。这也是近15个月以来的最高点。

不过，加拿大的就业人数较一年前增长了1.6%，当中大部分为全职工作。总工作时间也增长了0.2%。同时，加拿大人平均每周的薪酬较一年前增长了4.5%。有分析指出，这表明在今年初以来的快速增长之后，加拿大的就业增长开始显著放缓。

加拿大一些主流媒体用“令人吃惊”和“出乎意料”来形容此次就业数字的下滑。11月减少的岗位数中，包括约3万8400个全职工作和约3万2800个兼职工作。25岁至54岁这一“核心工作年龄段”的男性，以及55岁以上女性的就业率总体出现下降。

商品生产和服务生产部门的就业人数均出现下跌，其中制造业岗位减少约2万8000个。私营部门雇员数量则减少了约5万个。

在11月，魁北克省、阿尔伯塔省和不列颠哥伦比亚省（又译卑诗省)的就业率下滑较明显，其余省份就业率变化不大。

在12月4日的调息窗口期，加拿大央行保持了自2018年10月以来的基准利率不变。但加媒引述市场分析人士指出，11月疲软的就业数字可能会让加拿大央行感受到降息的压力。