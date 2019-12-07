逾600名美国法律学者联署公开信支持弹劾特朗普

（早报讯）美国的600多名法律学者6日联署一封公开信，称总统特朗普的行为是“可弹劾的”。

中国新闻社报道，这封题为《法律学者致国会的信》说，有“压倒性”的证据表明，特朗普背叛了他的就职誓言，试图利用总统职权施压外国政府以扭曲美国选举，并用国家安全利益换取其个人和政治利益。

目前，国会众议院针对特朗普的弹劾调查已进入弹劾条款(articles of impeachment)起草阶段。2019年的美国国会议事日程只剩一周，民主党有可能快速推进弹劾条款表决，并举行全院投票。

这封公开信的签名者中，包括哈佛大学、耶鲁大学和斯坦福大学等美国知名高校的法学教授。截至中新社记者发稿时，联署人数已达604人。信中说，弹劾是对严重滥用公众信任的补救措施。特朗普的行为是对民主的威胁，而这正是美国开国元勋在将弹劾补救措施写入宪法时所担心的。

“简而言之，如果一位总统在竞选连任时作弊，那么将一个起制衡作用的民主程序嵌入选举之中，这正是弹劾的目的所在。”信中如是说道。

本月4日，4名美国法律学者曾出席众议院司法委员会的首场弹劾调查听证会。由民主党人召唤的3名学者认为，特朗普寻求外国干预美国选举，弹劾理由明确、充分；由共和党人召唤的一名学者认为，由于白宫拒绝配合调查，调查“证据薄弱，基础狭窄”，民主党人操之过急。

6日下午5时，是白宫答复特朗普是否会配合众议院司法委员会弹劾调查的最后时限。白宫法律顾问西波隆当天致信国会表示，众议院民主党人已经浪费了美国人太多时间，而推进弹劾条款的做法“没有一丝证据”。

美国民主、共和党在弹劾议题上呈现明显分化对立局面。鉴于参议院由共和党把持，美国舆论普遍认为特朗普遭到弹劾的概率不大。有可能的情况是，民主党占据多数的众议院将提起弹劾，而参议院将否决弹劾。

上述公开信还列举了此前多场弹劾调查听证会的证词，并在最后说，“不管特朗普的行为归类为贿赂、重罪或轻罪，还是两者都有，根据美国宪法，这显然是可弹劾的。”

特朗普当天没有就弹劾调查作出直接回应，但他在社交媒体上转发了近20条抨击民主党和弹劾调查的推文。