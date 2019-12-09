沃尔玛下架“圣诞老人吸可卡因”的毛衣

（早报讯）美国最大零售商沃尔玛因在加拿大出售一款织有圣诞老人和貌似可卡因（Cocaine）毒品图案的毛衣而引发热议。沃尔玛表示已将其加拿大网站上出售的这款毛衣下架，并向公众道歉。

加拿大媒体报道，这款毛衣在网上商店亮相后，在社交媒体上引发批评。沃尔玛表示，已于上周下架了该产品，和另外几款印有伤风化图案的毛衣。

沃尔玛一位发言人表示：“这些毛衣由第三方卖家在沃尔玛加拿大网站上销售，不代表沃尔玛的价值观，在我们的网站上没有一席之地。我们已下架了这些产品。对可能造成的无意冒犯，我们深表歉意。”

这条引发争议的毛衣，上面印着一个面容像骷髅一样的圣诞老人，他的面前有三条白色物品，貌似可卡因。毛衣下方还印着“下雪吧”（Let It Snow）字样。

所谓的“Snow”可用于形容类似雪的雪白色物质，因此也有毒品之意。网站上关于这件毛衣的介绍中竟然写着：“最好的可卡因来自南美，这对住在遥远的北极的圣诞老人来说是个坏消息。所以，当圣诞老人拿到一些质量上乘的A级哥伦比亚货后，他真的很享受那一刻。”

据报道，其他被沃尔玛下架的毛衣还包括一款印有鼻子插着胡萝卜，带着铃铛倒着的圣诞老人图案，让人联想到生殖器；还有一款毛衣上面织的是一个圣诞老人脱了裤子，在壁炉前烤阳具的图案。