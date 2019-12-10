经济学家：今明两年美国经济增速将放缓

（早报讯）美国全国商业经济协会周一（9日）发布的调查结果显示，今明两年美国经济增速或将分别放缓至2.3%和1.8%，低于去年的2.9%。贸易政策将是美国经济面临的最大风险。

新华社报道，受访经济学家认为，美国经济有望在今明两年持续扩张但增速放缓，今明两年第四季度实际国内生产总值（GDP）同比增幅预测中值分别为2.1%和1.9%，低于去年同期的2.5%。今明两年消费价格指数预计将分别增长1.8%和2%，也不及去年。美联储有望在明年维持联邦基金利率目标区间不变。

受访经济学家认为，美国经济2020年上半年出现衰退的概率仅为21%，但这一概率或将在2020年年底升至43%，并在2021年年中进一步升至66%。71%的受访经济学家认为，2020年美国经济将面临下行风险；有一半经济学家认为，贸易政策将是最大下行风险。

协会主席亨特表示，2020年美国住房市场有望出现好转，但商业投资和消费者支出增长可能放缓，同时贸易逆差将有所扩大。

美国全国商业经济协会是由商业领域经济学家组成的专业协会。该协会定期开展经济政策调查、前景调查、商业状况调查。本次调查于11月5日至20日进行，由53名专业人士组成调查小组对美国经济前景进行预测。