世卫：沙巴小儿麻痹症病毒来自菲南

（早报讯）俗称“小儿麻痹病症”的脊髓灰质炎（polio）病例在马来西亚绝迹27年后，马来西亚沙巴上周出现首个案例。世界卫生组织证实，沙巴的小儿麻痹症患者感染的病源，是来自正在菲律宾南部蔓延的病毒。

世界卫生组织与联合国儿童基金会周一发布联合声明表示，沙巴斗亚兰（Tuaran）的小儿麻痹症患者是一名三岁男婴。患者10月26日开始发高烧并出现麻痹症状。世卫组织位于澳大利亚墨尔本的区域化验室过后证实他感染小儿麻痹症。

声明指出，沙巴这次爆发小儿麻痹病例的病毒源自菲南。菲律宾今年9月19日开始出现小儿麻痹症病例，相关疫情目前仍在扩散中。

这份声明是由世卫驻马来西亚、文莱和新加坡代表卢颖如（Dr Ying-Ru Jacqueline Lo）以及联合国儿童基金会驻马代表哈廷（Marianne Clark-Hattingh）联合发出。卢颖如说，世卫高度关切沙巴的病例，并准备协助马国卫生部应对。哈廷则强调，疫苗是保护孩童免疫的唯一方法。

马国卫生部总监诺希山星期日（8日）发布声明表示，上述患者日前由于发烧和四肢无力而被送入加护病房治疗。院方上周五（6日）证实婴孩感染小儿麻庳一型病毒（VDPV1）。他说，这名小病患目前正隔离治疗。病患的情况稳定，但仍须依赖仪器呼吸。