美众议院公布对特朗普的弹劾条款

（早报讯）美国众议院司法委员会周二（10日）公布针对总统特朗普的弹劾条款，他面对滥用权力和妨碍国会两项指控。特朗普随即批评这些指控“荒谬”与不实，并重申这是民主党对他进行的“猎巫行动”。

若两项弹劾条款在众议院全体表决中获得通过，特朗普将成为历来第三位因受到弹劾而接受参议院审讯的美国总统。

众议院司法委员会主席纳德勒在周二的记者会上说：“总统拥有公众的最高信任。一旦他背叛这种信任，把自己置于国家之上，他就会危及宪法，我们的民主和我们的国家安全。”

特朗普被指滥用总统职权谋求个人政治利益，施压乌克兰调查他在明年总统大选中的劲敌、前副总统拜登父子，以及乌克兰为帮助民主党而干预美国2016大选的“阴谋论”。他也被指千方百计阻挠众议院的弹劾调查。

负责弹劾调查的众议院情报委员会主席希夫指出，特朗普“持续的滥权”，让民主党人别无选择。他说：“有关总统行为的证据是压倒性且确凿的。”

纳德勒说，司法委员会将在本周晚些时候开会，就弹劾条款进行内部表决。之后，该委员会预料会在下周把弹劾条款交由众议院进行全体表决。

由民主党掌控的众议院几乎肯定会通过弹劾条款，参议院之后预料会于明年1月展开弹劾审讯。不过，在参议院现由特朗普所属的共和党控制的情况下，特朗普被定罪下台的可能性很低。