美墨加签署修订版“美墨加贸易协定”

（早报讯）美国、墨西哥和加拿大高级官员在墨西哥签署修订版“美墨加贸易协定”（USMCA）。

综合报道，星期二（10日）于首都墨西哥城参与签署USMCA仪式的包括墨西哥总统奥夫拉多尔、加拿大副总理方慧兰、美国贸易代表莱特希泽与特朗普女婿兼白宫高级顾问库什纳。

该协定须经美加墨三国国会批准，才能生效。USMCA一旦生效，该协定将取代有25年历史、1994年正式生效的旧版《北美自由贸易协定》。

据报道，虽然该贸易协定在一年多前已签署，但美国民主党控制联邦众议院，民主党要求大幅修订劳工和环保规定的执行，才肯将此案付诸表决，不愿让共和党籍总统特朗普坐享政治胜利成果。

特朗普星期二（10日）在推特表示，“美国出色的美加墨贸易协议贸易法案看起来很好。这将是美国有史以来最好、最重要的贸易协议。对所有人都有好处——给予农民、制造商、能源、工会巨大的支持。重要的是，我们最终将结束我们国家最糟糕的贸易协定，即北美自由贸易协定！”

莱特希泽则称，最终USMCA协议是“历史性”的，该协议将成为美国今后贸易协议的范本。他在一份声明中表示，“经过与共和党，民主党及其他利益相关方过去两年的努力，我们创造的这个协议将在未来多年有利于美国工人、农民和农场主。”

彭博社报道，这个被拖了逾一年的协议一旦敲定，对于正在寻求连任的特朗普来说将是一场政治上的胜利，且可解决围绕经济的一些不确定因素。即便如此，协议达成也算是众议院民主党人的喜讯，因为他们正迫切试图证明除了调查和弹劾特朗普外，他们在其他方面也有所作为。

美国联邦众议院议长佩洛西在记者会表示，“新版比政府原先特朗普提出的版本好的太多了”，并表示众院现在准备表决这项协定。共和党和民主党议员均表示，修订原版USMCA受到广泛支持。

USMCA涵盖北美洲每年1.2兆美元贸易额。支持阵营表示，新协定关系着美国1200万个工作机会，以及三分之一的美国农产品出口。

不过联邦参议院多数党共和党领袖康奈尔表示，参院今年不会审议USMCA。这意味这项协定今年无法在美国国会过关。康奈尔表示，参院可能在特朗普弹劾审判后才会审理此案。他说：“我认为这项协定没有我原先希望的那麽好。”