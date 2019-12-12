美联储维持利率不变 2020年将继续按兵不动

（早报讯）美国联邦储备委员会宣布将联邦基金利率目标区间维持在1.5%至1.75%不变，并暗示在经济稳健的情况下，2020年整年将按兵不动。

综合报道，美联储星期三（12月11日）在结束为期两天的货币政策例会后发表声明说，10月份以来的信息显示，美国就业市场保持强劲，经济活动温和扩张，失业率保持在较低水平。尽管家庭消费强劲增长，但企业固定投资和出口仍然疲软。最近12个月里，美国整体通胀率以及剔除食品和能源价格后的核心通胀率均低于2%。

委员会在周三发布声明称：“委员会认为，当前的货币政策立场适宜支持经济活动的持续扩张，强劲的劳动力市场，并推动通胀率接近委员会2％的对称性目标。”

美联储当天公布的点阵图显示，此次与会的17名理事中，有13人主张在2020年维持1.5%-1.75%的利率区间不变。对于2021年和2022年的利率，尽管与会理事没有形成较为一致的意见，但无人主张继续降息。

美联储表示，将继续监测经济前景的各项信息，包括全球发展状况和减弱的通胀压力，在这些信息基础上确定未来的货币政策。《华尔街日报》认为，这些表述预示未来一段时间美联储将暂停降息。

美联储主席鲍威尔在当天的记者会上表示，美联储未来加息的前提条件是年通胀率高于2%。他坦言达到这一目标非常具有挑战性，但美联储会尽力充分运用现有工具应对挑战。

鲍威尔说，如果接下来的经济数据能继续证实美联储的经济展望，那么现在的货币政策立场可能仍将是适宜的。他说，“眼下的经济和货币政策立场都处于良好状态。”

据报道，美联储自今年7月以来已经三次降息，降息幅度为75个基点。

7月31日，美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到2%至2.25%的水平。9月18日，美联储下调联邦基金利率25个基点到1.75%至2%的水平。10月30日，美联储将联邦基金利率目标区间下调25个基点到1.5%至1.75%的水平。