美国经济研究局：中国加征的报复性关税导致美国损失数十亿美元汽车销售

美国国家经济研究局最新报告显示，中国对美国产品加征的报复性关税导致美国去年最严重的社区损失约20亿美元（27亿新元）的汽车销售，全国其他地区损失了70亿美元的销售。

根据路透社报道，美国国家经济研究局昨天（12月11日）发布的一份分析报告显示，中国对美国产品加征的报复性关税，导致受影响最严重的美国社区2018年损失了数十亿美元的汽车销售，因当地居民收入受创，致使家庭削减支出。

纽约大学斯特恩商学院经济学副教授、该研究报告的作者沃尔（Michael Waugh）在报告中说，这些社区的就业增长也有所放缓。

“贸易政策的变化对消费产生了巨大影响，”沃尔写道，他分析了中国对美国商品加征报复性关税前后，美国县级城市的汽车销售数据。

受中国关税影响最严重的县，尤其是中西部农业区，汽车销量比那些当地经济不太容易受到中国关税影响的县低约2.5个百分点。

尽管在此期间全国汽车平均购买量下降，但沃尔估计，受关税影响最严重的社区损失了约20亿美元的汽车销售，全国其他地区损失了70亿美元的销售。

中国的关税举措对消费的总体影响可能更大，因为沃尔的分析只集中在汽车销售方面。他指出，消费者可能还转向购买更便宜的汽车。

这一研究结果为美中贸易战的一个核心争论点提供了证据：美中互相加征关税带来的经济痛苦是如何在两国的生产者、消费者和政府间分配的。

例如，美国向失去了对华出口销售的美国农民提供经济援助——此举的成本由所有纳税人来承担。从目前的情况来看，这并未使特朗普最受欢迎的农业州的经济免遭进一步冲击。

该份研究报告没有估计中国报复性关税导致的具体失业人数。但沃尔得出结论是，在那些受中国关税影响最严重的县，包括制造业在内的商品生产行业的就业增长要比其他县低1.5个百分点。