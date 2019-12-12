马国传减新隆高铁站点压低成本

（早报讯）消息指马来西亚政府明年5月宣布新隆高铁的最新情况时，预料将减少停靠站点及缩小站点建筑规模，以压低预计耗资上千亿令吉的成本。

消息人士告诉《南洋商报》，马国政府计划将采取上述两项措施以减低新隆高铁（HSR）成本。“例如柔佛依斯干达布蒂里的站点面积将缩小。”

消息表示：“根据原本的蓝图，这个站点将建有购物商场。但根据新的‘缩小版计划’，当局将只着重兴建站点，原本计划的大型商场等其他设施将不会出现在第一期计划内。”

消息说，另一项减低建筑成本措施是减少马国境内的七个站点。消息没透露将舍弃哪个或哪些站点。

据马来西亚高铁机构早前的宣布，原有的七个站点包括吉隆坡马来西亚城、布城、芙蓉、马六甲，以及柔佛的麻坡、峇株巴辖和依斯干达布蒂里，然后延伸到新加坡裕廊东的高铁终站。

据了解，上述七个站点之中，吉隆坡与布城最不可能舍弃，芙蓉与马六甲又是森美兰及马六甲的唯一高铁站点，舍弃的可能性也不高。至于柔佛境内的三个站点，依斯干达布蒂里至今连接新加坡，因此较不可能舍弃，其余的麻坡与峇株巴辖则最有可能遭割爱。

消息人士也透露，马方也将征地赔偿金和站点设计费，列为可降低成本的关键领域。

新加坡与马来西亚在2016年12月签署“新隆高铁双边协定”，打造全长350公里、新加坡直通吉隆坡的高铁服务。此计划原定2018年动工、2026年底投入运作，但希盟赢得去年5月大选上台后，再次出任首相的马哈迪先以减少国家债务为由，要取消新隆高铁计划，过后则要求展延工程。

两国经过几轮谈判，终于在去年9月签署协定，同意把高铁工程展延约两年。马来西亚为此必须赔偿新加坡1500万新元的延期费用。双方虽同意延迟新隆高铁项目开工日期，但开工日期不能晚于明年5月31日，也就是希盟政府成立超过两年之后，否则马方就视同毁约而必须额外赔偿新方超过6600万新元。