新加坡单亲妈妈在柔佛遇到“非法学校”

（早报讯）新加坡一名单亲妈妈为让孩子有更好的环境学习，到柔佛依斯干达布蒂里物色了一所私立学校让四名孩子就读，不料却发现这是一所遭柔佛教育局勒令关闭的“非法学校”。

47岁的律师郑瑞英向《中国报》投诉此事时说，她与一名儿子及三名女儿等五人，今年搬到依斯干达布蒂里，因为她准备让孩子都就读上述学校。

据了解，这所私立学校位于是依斯干达布蒂里一家店面的二楼单位。校长为原籍印度尼西亚的新加坡籍华族男子，副校长是马国华族女子，两人是夫妻。

郑瑞英说，她四年前从友人处得知这所私立学校，并考虑到新加坡升学压力大，因此三年前搬到新山，让孩子在新山上课，然后辗转才到依斯干达布蒂里的这所学校就读。

她说：“四名孩子面试后，9月接获校方通知录取。我过后缴付了学费，但至今都未收到正式收据，我也无法索回押金。”

郑瑞英说，她过后联络柔佛教育局，教育局关于指这所私立学校并未持有执照，教育局早在今年6月就指示学校必须在21天内关闭。她说，既然如此，校方为何还在今年9月宣布录取她的孩子。她的四名孩子已从这所学校退学而在家休假，之后再另做打算。

《中国报》记者周三按地址走访这所学校时，发现学校铁门依旧开着。一名马来女子受询时说，学校已经停止营运，并指负责人不在，她无法回应任何问题。

记者现场看见多名小孩在校内走动，但无法了解这些小孩是否在上课。据了解，这所学校的总校位于古来，那里有数十名学生。

附近商家指出，之前都看到学校巴士和家长载送孩子到这所私立学校上课，但最近就没再看到。他们也不知什么原因，并猜测可能是学校正在放假。

柔佛教育局长阿兹曼告诉《中国报》，依斯干达布蒂里位于店面二楼单位的一所私立学校，确实没有经营准证。他说，柔佛教育局今年6月已经发出指令给这所私立学校负责人，要校方停止营运和关闭学校。

柔佛主管教育、人力资源、科学及工艺的行政议员（州内阁部长）阿米诺胡达则告诉《中国报》，他必须进一步掌握情况，才能回应柔佛是否还有其他类似的“非法学校”，以及相关情况是否严重等问题。