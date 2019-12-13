德国谴责美众院通过涉“北溪-2”项目制裁法案

（早报讯）德国多个政府部门和政党周四（12日）谴责美国国会众议院日前通过的一项法案，这一法案内容包含制裁参与“北溪-2”天然气管道项目的企业。

新华社报道，德国外交部长马斯说，欧洲的能源政策应由欧洲决定，不由美国决定。“我们坚决拒绝外部干涉，反对具有域外效力的制裁。”

德国联邦经济和能源部发表声明说，德国明确反对具有域外效力的制裁，德国政府将密切跟踪美国这一法案的立法进程。

德国联盟党联邦议院党团副主席瓦德富尔说，制裁“北溪-2”项目相关企业将对德美关系造成负面影响。社会民主党经济政策发言人韦斯特法尔表示，德国不是美国的“被保护国”，应自主决定能源政策。

俄罗斯德国商会主席舍普说，“北溪-2”管道项目对欧洲能源安全具有重要意义。如果这一法案最终成为法律，欧洲应采取反制措施。

美国国会众议院11日通过2020财年国防授权法案，其中包括要求美国政府对“北溪-2”天然气管道项目相关方实施制裁的条款。该法案尚待美国国会参议院通过。美国总统特朗普12月11日表示，在国会通过法案后，他会立即将其签署成法。

“北溪-2”项目旨在铺设一条由俄罗斯经波罗的海海底到德国的天然气管道，可绕过乌克兰把俄天然气输送至德国，并通过德国干线管道输送到其他欧洲国家。美国政府一直阻挠这一项目建设，认为“北溪-2”项目将使欧洲各国加深对俄罗斯能源的依赖，同时会损害乌克兰的经济和战略安全。