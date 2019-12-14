狮城阿窿跨国追债 祈祷室外猖狂泼漆

（早报讯）（马六甲讯）马来西亚一名30岁的林姓销售员早前为了借钱为弟弟还债，在新加坡不慎向相信是勒索集团的当地非法之徒麦克与辛恩借钱，结果交付4200新元（约1万2600令吉）所谓的手续费后分文未取，还在两度拒绝交付6300新元（约1万8000令吉）“莫须有债务”后，受到性命威胁。

他在新加坡报警后，按警方劝告，屏蔽所有相关号码。岂料，不法之徒联络他不遂，便根据他早前提供的个人资料，于上周二（12月3日）起，派人到他位于马六甲州亚罗牙也的家乡捣乱。

除了朝公众轿车泼红漆与贴上事主的资料传单，嫁祸给他之外，非法之徒还竟然在当地的祈祷室外泼红漆，复在祈祷室外发送的传单，大胆留下新加坡电话，行径猖狂。

网友已上传他的资料到社交媒体，他知道此事后，马上报警求助，同时，他通过友人联络有关祈祷室的管理人员交涉后，获得谅解与还清白。

他13日在马华公共服务与投诉部主任张天赐的记者会叙述案发经过。

张天赐说，他与律师于13日上午会见全国警察刑事调查局反伤风化、肃赌与私会党取缔组主任罗海米，后者表示关注此事。

他表示，相信做出这类事的不法之徒是勒索集团所派，但警方不排除这是新加坡籍阿窿派人作案。

他说，新加坡警方也非常关注此事，他引述罗海米的话，指过去数个月内，警方分别在柔佛州与雪兰莪州拘捕13名华裔与印裔阿窿成员，他们皆在1959年防范罪案（2012年修正）法令（POCA）下被拘留。出席记者会的还有该部高级法律顾问汤木与余家福。