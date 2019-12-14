狮城阿窿跨国追债 祈祷室外猖狂泼漆

文 / 李月霞

发布 / 2019年12月14日 2:31 PM

林姓事主（左二）与马华公共服务与投诉部主任张天赐等人在记者会手持遭滋扰的照片。（光华日报）

字体大小:

（早报讯）（马六甲讯）马来西亚一名30岁的林姓销售员早前为了借钱为弟弟还债，在新加坡不慎向相信是勒索集团的当地非法之徒麦克与辛恩借钱，结果交付4200新元（约1万2600令吉）所谓的手续费后分文未取，还在两度拒绝交付6300新元（约1万8000令吉）“莫须有债务”后，受到性命威胁。

他在新加坡报警后，按警方劝告，屏蔽所有相关号码。岂料，不法之徒联络他不遂，便根据他早前提供的个人资料，于上周二（12月3日）起，派人到他位于马六甲州亚罗牙也的家乡捣乱。

除了朝公众轿车泼红漆与贴上事主的资料传单，嫁祸给他之外，非法之徒还竟然在当地的祈祷室外泼红漆，复在祈祷室外发送的传单，大胆留下新加坡电话，行径猖狂。

网友已上传他的资料到社交媒体，他知道此事后，马上报警求助，同时，他通过友人联络有关祈祷室的管理人员交涉后，获得谅解与还清白。

他13日在马华公共服务与投诉部主任张天赐的记者会叙述案发经过。

张天赐说，他与律师于13日上午会见全国警察刑事调查局反伤风化、肃赌与私会党取缔组主任罗海米，后者表示关注此事。

他表示，相信做出这类事的不法之徒是勒索集团所派，但警方不排除这是新加坡籍阿窿派人作案。

他说，新加坡警方也非常关注此事，他引述罗海米的话，指过去数个月内，警方分别在柔佛州与雪兰莪州拘捕13名华裔与印裔阿窿成员，他们皆在1959年防范罪案（2012年修正）法令（POCA）下被拘留。出席记者会的还有该部高级法律顾问汤木与余家福。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

网友评论