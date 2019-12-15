（早报讯）马来西亚的YHA旅行社11月初指经济事务部长阿兹敏拖欠30万令吉（约10万新元）旅费，阿兹敏如今宣布反起诉这家旅行社，并指其负责人就是性爱视频男主角之一的哈兹阿兹的父母。他说，哈兹阿兹的父母与公正党主席安华“关系密切”，并表示上述性爱视频阴谋就是“由一个政党领导人精心策划的”。

根据网络媒体“今日自由大马”获得的阿兹敏反起诉YHA旅行社的诉讼文件，阿兹敏委托的律师楼Daim & Gamany已在上周五（13日）入禀法庭。

根据文件，阿兹敏指YHA旅行社将拖欠旅费的诉讼信息，泄漏给最新披露此事的“砂拉越报告”网站。他认为泄漏信息也是阴谋的一部分，因为这家媒体若无旅行社协助，是不可能获知相关信息。

文件表示，YHA旅行社起诉阿兹敏及泄漏信息给“砂拉越报告”，是为了摧毁被告（阿兹敏）的政治前途，以便有利于上述策划此事的政党领导人。

诉讼文件指YHA旅行社的拥有人是哈兹阿兹的父母，这两人因为涉及散播今年6月爆发的性爱视频而遭警方逮捕。

文件指哈兹阿兹的母亲雅思敏是YHA旅行社的最大股东，哈兹阿兹的父亲莫哈末阿育则是YHA旅行社主席，他们都与安华关系密切。文件指YHA旅行社将此案带上法庭是“别有用心”。阿兹敏因此反起诉旅行社并求偿。

YHA旅行社11月初起诉阿兹敏拖欠32万8901令吉的旅费。这些费用包括阿兹敏的私人家庭旅行，还有他前往沙巴山打根为补选助选的费用。阿兹敏所涉及与哈兹阿兹的性爱视频，事发地点正是山打根。