怡保一女婴从床上掉入垃圾桶窒息而死

（早报讯）霹雳怡保一名交由保姆看顾的八个月大女婴，昨天不知何故从保姆家的床上掉入床下的垃圾桶，结果窒息而死。

据《星洲日报》报道，小死者是黄秝蓒。事件发生在兵如港一户民宅。女婴事后送往当地一所私人医院途中不治。其遗体较后被转入怡保苏丹后拜润（中央）医院太平间，并于今天解剖。

怡保警区主任阿斯玛迪表示，这名女婴出生后30天，就由父亲交由上述兵如港的褓姆看顾，女婴父亲约每四个月探望女儿一次。事发时这名褓姆外出工作，女婴就由褓姆的24岁女儿看顾。

阿斯玛迪说，褓姆女儿告诉警方，她昨天下午5时让女婴在床上睡觉，并在床上四周置放枕头。她半小时后也发现情况一切正常。“但她傍晚6时15分发现女婴跌入睡床下面的垃圾桶里，女婴跌倒时并无发出声响。”

阿斯玛迪表示，大和园警察局当晚8时接到私人医院通知，指女婴送院途中不治。他说，解剖结果显示女婴是窒息而死。她头部朝下跌入垃圾桶，导致肺部积血和心脏停顿，身体并无任何被虐待的痕迹。

他说，警方已经向褓姆女儿录取口供，医生解剖遗体后表示，口供与解剖结果相符。警方援引“2001年儿童法令”的疏忽照顾孩子罪名调查此案。

据了解，死者的父亲在森美兰芙蓉工作。他今天认领女儿遗体时非常悲伤，并未向记者发言。