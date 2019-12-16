前特警指纳吉下令杀害蒙古女郎

（早报讯）13年前轰动一时的蒙古女郎阿坦托娅命案有新进展。涉及杀害阿坦托娅而被判死刑的前特警阿兹拉在提呈给法庭的文件里承认，前首相纳吉命令他杀害阿坦托娅。这是案发以来首次有涉案者者指纳吉涉案。

据“当今大马”报道，阿兹拉已经向联邦法院提呈文件申请重申此案，联邦法院择定明日（17日）为申请进行案件管理。

根据阿兹拉的法定宣誓书，他承认自己与另一名特警西鲁杀害阿坦托娅，但阿兹拉坚称他们都是奉命行事。他说，纳吉当时指阿坦托娅是危害国家安全的外国间谍，因而下令“逮捕和消灭”阿坦托娅。“我问副首相，‘逮捕和消灭’外国间谍是什么意思。他说：‘格杀勿论’，边说边比了‘割喉’手势。”

纳吉接受“当今大马”询问时表示，阿坦托娅命案至今已有10多年，为何此时突然再度出现特警阿兹拉的指控。他认为这或许是希盟政府为了转移民众注意力的手段。

阿坦托娅2006年10月在雪州八打灵武吉拉惹一片丛林中遭人枪杀及残忍炸尸。阿坦托娅当年只有28岁，她当时遗下两名年幼孩子。

两名担任时任副首相及国防部长纳吉保镖的前特警阿兹拉和西鲁被控谋杀，纳吉亲信阿都拉萨则被控教唆谋杀。高庭经过159天审讯后，阿都拉萨较后获判无罪释放，阿兹拉和西鲁则被判死刑。

阿兹拉和西鲁随即上诉。上诉庭2013年8月23日指承审此案的高庭法官屡被误导而宣判两名特警无罪释放。总检察署过后将此案上诉到联邦法院，联邦法院2015年1月12日宣判两名特警死刑。西鲁在终审下判前逃亡澳大利亚，并遭羁押在悉尼维拉伍扣留中心至今。

西鲁曾在庭上声称是“重要人物”指示自己杀害阿坦托娅，但他始终没有透露这名“重要人物”的身份。他流亡澳洲后，2016年曾在当地录制的一段视频里说，纳吉并未涉及阿坦托娅命案。他声称有人企图贿赂或欺骗他，以把纳吉扯入命案。

阿都拉萨与纳吉关系密切，两名涉案特警又曾任纳吉保镖，因此当时盛传纳吉与妻子罗斯玛涉案。纳吉曾再三否认他和罗斯玛涉案，也曾当众发誓根本不认识阿坦托娅。