捷星航空取消1月份10%航班

（早报讯）随着与飞行员和地勤工资纠纷的延续，澳大利亚航空公司旗下的廉价航空公司捷星（Jetstar）宣布，为了“避免在短时间内打乱客户的出行计划”，将取消10%的1月国内航班。这意味近1000趟航班将受到影响。

路透社报道，捷星16日表示，为了预防澳大利亚航空飞行员联合会成员在一年中最繁忙的1月进行罢工而带来的风险，该公司将调整1月的时间表。据报道，受13日开始的罢工影响，捷星已取消了约100个航班，且未能在周末解决这一纠纷。

捷星在声明中称，“已经预定了航班的乘客可以在未来的几天内联系我们以进行替代性选择，其中包括全额退款”。捷星还将整合航班并将旅客“在可行的情况下”转移到其他航空公司，包括母公司澳航在内。

数据显示，捷星在澳大利亚约有830名飞行员以及375名地勤人员。不过，澳大利亚航空飞行员联合会已确认，在12月20日至明年1月3日之间，并不会进行罢工。

捷星首席执行官埃文斯对于给乘客带来的麻烦表达了歉意，并将上述决定归咎于运输工人工会与澳大利亚航空飞行员联合会提出“不可持续”的要求。捷星预测，近期的罢工行动以及航班取消将对航空公司的收入带来2000万澳元至2500万澳元（1澳元：0.93新元）的影响。