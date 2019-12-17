韩日出口管理政策对话会未得实质成果

（早报讯）韩国与日本在东京召开了出口管理政策局长级会议。据悉，会议进行逾十个小时，但双方并未能得出任何具体结论。

中国新闻社报道，16日上午10时，韩日两国在日本经济产业省办公楼举行“第七次韩日出口管理政策对话”。会议旨在解决自7月以来，因日本限制对韩出口而引发的韩日间通商矛盾。据悉，会议持续到晚8时15分结束，长达逾十个小时。

韩国产业通商资源部贸易政策官李浩铉和日本经济产业省贸易管理部长饭田阳一分别代表双方出席会议。

会议结束后，韩日双方同时表示，就出口管理制度的运用，从专业角度进行了广泛的讨论，促进了相互理解，为继续解决悬案，决定继续进行出口管理政策对话等沟通。

据悉，韩日两国决定近期内在首尔举行第八次出口管理政策对话。

但是，在当天的会议上，韩国政府没能实现当初希望原样恢复日本出口限制的承诺。日本对于何时解除对韩半导体及显示器材料相关的出口限制，并让韩国回到“白名单”等，没有做出具体回答。

李浩铉在会后的记者会上说，就回到(日本对韩出口限制)7月以前的必要性，韩方明确向日方提出了要求。对于日本在限制出口时指责韩国出口管理制度的脆弱性，他也表示，“韩国的出口管理制度和运用是正常有效的”。

日本7月起采取半导体、显示器三种关键材料的对韩出口限制措施，并从8月起将韩国移出其出口白名单。作为应对措施，韩国向世贸组织申诉，并提出终止韩日《军事情报保护协定》。然而在协定即将终止的六个小时前，韩国决定有条件地延长协定终止时限。