涉杀妻与继子碎尸案 狮城31岁散工消瘦上庭

（早报讯）新加坡新婚丈夫杀死妻子、继子及碎尸八段的骇人案件，因解剖报告还未出炉，展至2020年1月28日过堂。

马来西亚媒体报道，新加坡籍巫裔被告沙鲁尼占（31岁，散工）今早（12月17日）身穿白色T恤和牛仔裤上庭，身形显得消瘦。被告被庭警带离第三推事庭时，也没有回避媒体的镜头。

沙鲁尼占面对两项控状，即在10月6日晚上9时至隔日凌晨1时之间，在马六甲默迪卡再也花园某住家内，被指蓄意谋杀27岁的妻子诺法芝拉和11岁的继子莫哈末依曼，抵触刑事法谋杀罪状。被告并未被证实患上精神病或抑郁症，若被告罪成，唯一刑罚是死刑。

《联合晚报》早前报道，案发当日是女死者的生日，但因发生争执，被告疑失去理智，被指用菜刀先刺死妻子，再用巴冷刀砍下她的头颅。继子因为目睹过程，也惨遭毒手灭口和截肢。案发时在房里熟睡的幼子则侥幸逃过一劫。

被告将母子弃尸草丛后，潜逃回新加坡。案件因当地一名割草工人在草丛中发现八段尸身而被揭发。警方随后派员到死者住家调查时，发现双层排屋的楼下睡房有血渍，怀疑此案与新加坡的死者丈夫有关。

案件轰动新马两地，有网友还找出被告在面簿上载的，与妻子结婚一周年的纪念视频。两人曾经的恩爱，令不少网友与女性死者的亲友不胜唏嘘，更指被告行径令人发指。