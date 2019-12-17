马哈迪见证“马来西亚城”项目启动

（早报讯）总值1400亿令吉（约458亿新元）的“马来西亚城”项目周二正式启动，象征这备受瞩目的“一带一路”标志性工程全面恢复。“新隆高铁”未来一旦复工，这里也将是其中一个站点。

首相马哈迪周二见证敦拉萨国际贸易中心城市公司（TRXC）与依海中铁（IWH-CREC）私人有限公司签署合约，共同发展这个项目。

马来西亚城项目是由TRXC持有，它是财政部的独资子公司。参与开发者包括马国依海控股（IWH）和中国中铁（CREC）。

马哈迪欢迎中铁到马国投资，并期待通过这个项目促进中马共建“一带一路”务实合作，也推动马国自身发展。其他出席签约仪式者包括经济事务部长阿兹敏、财政部长林冠英、交通部长陆兆福、中国驻马大使白天以及依海控股副主席林刚河等人。

马来西亚城项目占地486英亩（约197公顷或约197个足球场），是吉隆坡市中心最大的一块开发地段，它位于新街场空军基地。

根据计划，新街场空军基地搬空后，上述地段将发展成包含新隆高铁吉隆坡终站、捷运、电动火车及机场快铁等的公共交通枢纽，同时也会打造一个综合地下城。

前政府在2017年指依海-中铁财团未按时付款，因此取消其收购马来西亚城六成股权的交易。不过希盟政府今年4月批准恢复这项交易。