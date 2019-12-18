特朗普：弹劾案是企图颠覆美国民主的政变

（早报讯）美国总统特朗普致函民主党国会领袖佩洛西，严斥弹劾案是一次企图“颠覆美国的民主”的“政变”，并指自己的权利比“塞勒姆女巫审判案”中的受害者少。

法新社报道，特朗普星期二（17日）在一封长达五页的异常愤怒的信中告诉众议院议长佩洛西，“历史会严厉地审判你”。

特朗普提到美国17世纪历史上著名的司法冤案，他说他的权利要比“塞勒姆女巫审判案中被指控的人”少。塞勒姆女巫审判事件是于1692年发生在美国马萨诸塞州塞勒姆镇的著名冤案。该案造成20人被错判绞刑，200多人被逮捕或监禁。

据报道，美众议院将在星期三（18日）对两项弹劾特朗普的条款进行表决。这两项条款分别指控特朗普在乌克兰“电话门”丑闻中滥用职权，和妨碍国会调查。

特朗普在白宫说，他拒绝接受自己做错任何事情。他说：“这完全是假的。”特朗普被问及是否对这场危机负有任何责任时说：“我不承担任何责任，一点都没有。”

他在致佩洛西的信中说：“你们是干涉美国大选的人。你们是颠覆美国民主的人。你们是妨碍正义的人。你们是为自己的私心、政治和党派利益而为我们的共和国带来痛苦的人。”

他写道：“这无非是一场非法，有党派的未遂政变。根据最近的情绪，这将在投票站严重失败。”