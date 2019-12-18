波音停产737 MAX 专家：美明年首季GDP料减0.5%

（早报讯）波音决定自明年1月起暂停生产737 MAX客机，分析家认为此举恐将对美国经济成长和就业造成冲击，美国2020年第一季国内生产总值将减少至少0.5个百分点。

路透社报道，波音不但是美国最大的商品出口商，同时也是占道琼工业指数权值最多的个股，对美国经济拥有独特的影响力。

737 MAX自今年3月全球停飞以来，波音虽然暂停交机，但生产线并停止，一直在建立库存。因此飞机库存的增加、抵销了出口和设备投资降低导致的经济成长减少。

纽约凯投宏观公司资深美国经济学家皮尔斯说：“在已经暂停交机的情况下，飞机的出口和投资不太可能进一步跌太多。但暂停生产的决定意味着库存的增加将结束，拖累第一季的经济成长。”

由于波音可能在明年的某个时间点恢复生产，因此不致对全年度的经济成长造成冲击。经济学家预期，在停产不会拖过明年上半年的情况下，美国联邦准备理事会将把第1季经济成长的疲软现象视为一时的。联准会上週暗示利率将按兵不动，至少到2020年。

波士顿联邦准备银行总裁罗森格兰曾对波音的问题表达关切。他说，波音不但员工众多，波音的飞机也是我们的主要出口商品。因此波音若继续在恢复飞机生产和营运上碰到难题，绝对不是好消息。

但是，有分析家认为，冲击可能比较短暂，而且集中在供应商所在的地区。