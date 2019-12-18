俄罗斯扣押五艘日本渔船 日方要求早日释放

（早报讯）日本共同社18日援引日本政府相关人士说，曾在北方四岛中齿舞群岛附近海域作业的五艘渔船17日接受俄罗斯边境警备局的现场检查，被带到国后岛古釜布。日本水产厅称，五艘日本渔船同时被俄有关部门带走实属罕见。

中国通讯社引述报道说，这些渔船当时均在基于日俄协定于北方四岛周边海域进行的“安全作业”框架下捕捞章鱼。

在18日的记者会上，日本内阁秘书长菅义伟强调，鉴于北方四岛是日本固有领土的日本政府立场，“无法接受渔船被带走”。菅义伟透露已要求俄罗斯政府从人道主义出发，使船员与船只早日返回港口。

日本外长茂木敏充18日抵达莫斯科，19日将与俄罗斯外长举行会谈。日方计划在推进信息收集工作的同时要求早日释放。

北海道政府等透露，俄方当天要求对北海道根室市渔协所属的八艘渔船进行检查，其中五艘渔船接受检查并被带走。剩余三艘船已返回根室港。据分析，五艘船上总共有24人。

日俄两国政府1998年以搁置北方四岛主权问题的形式缔结日本渔船作业协定。大致在北海道与北方四岛中间划设了“海面渔业调整规则线”。在该线北方四岛一侧向俄罗斯相关机构支付合作金实施安全作业。

据俄罗斯卫星通讯社18日报道，一名与强力机构关系密切的消息人士向卫星通讯社称，俄罗斯边防人员扣押了五艘日本渔船进行检查。