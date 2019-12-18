（早报讯）日本11月出口连续第12个月下降，对美国和中国出口下降令依赖出口的日本经济受到冲击，加大了第四季经济出现萎缩的风险。

路透社引述日本周三公布的官方数据显示，11月出口较上年同期下降7.9%，降幅低于路透调查分析师预估的8.6%。

这是日本出口截至2016年11月连降14个月以来持续时间最长的下降，出口数据低迷主要是由于对美国的汽车和建筑机械出口下降以及对中国的化工产品出口减少。

伊藤忠研究所首席分析师武田淳说道：“出口非常疲弱。即使从出口量的角度来看，11月仍未出现复苏。”

以出口量计，11月出口较上年同期下降5.0%，创8月以来最大降幅，为连续第四个月下降。

上周公布的数据显示，日本第三季经济扩张速度远快于初值，因强韧的国内需求以及企业支出抵消了出口下滑和全球贸易紧张局势给经济增长带来的冲击。

按地区划分，日本11月对最大贸易伙伴国中国的出口同比下降5.4%，连续第九个月下降，因为化工产品和汽车零部件出口减少。

11月日本对亚洲的出口同比下降5.7%，主要是因为对泰国的出口减少。对亚洲出口占日本总出口的一半以上。

日本对美国的出口连续第四个月下降，11月同比减少12.9%，受汽车、建筑机械和汽车零部件出口减少影响。