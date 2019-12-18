美国政府顾问：中国采购美国农产品 价格仍是决定因素

（早报讯）美国一位贸易顾问指出，归根结底，中国还说会根据美国农产品的价格来决定是否购买。

美国农业部和美国贸易代表的顾问汤姆·克霍（Tom Kehoe）说，虽然中国在双边初步贸易协议中承诺未来两年购买800亿美元（1083.60亿新元）美国农产品，但具体采购行动将会依据市场状况而定。

克霍周二在彭博纽约总部接受采访时说：“大家都是商人……他们将不得不处于竞争状态。否则他们不会购买。”

彭博社报道，克霍的说法凸显了美国农户在市场上与巴西和阿根廷等国的竞争，这些国家的货币对美元已经贬值。在上周五宣布两国达成第一阶段贸易协议的时候，中国也强调将根据市场状况并按照世界贸易组织的规定，增加从美国和其他国家进口农产品。

不过，美国贸易代表莱特希泽说，中国在农产品方面做出了具体的承诺，将在贸易战前每年240亿美元的水平上至少再增购160亿美元的农产品，争取达到一年500亿美元的水平。

克霍说，具体数量尚未公布，因为细节可能会影响市场价格，这将是“不公平的”。

他说，协议设置了保障措施，以便两国能兑现他们各自的承诺，这些细节将在“接下来的几天”中发布。“几乎所有农产品市场都涉及：大多数谷物、豆类、猪肉和一些海产品。”

他说，中国可能会达到目标，因为12月15日的关税将不会生效，而且一部分15%的关税将转成7.5%，这涉及数十亿美元的产品面临更低的关税。