中菲首签动车组订单助菲律宾铁路进入标准轨时代

（早报讯）中国中车株洲电力机车有限公司（简称“中车株机”）与菲律宾国家铁路公司18日在菲律宾首都马尼拉签署供货合同，由中国制造的动车组列车将首次出口到菲律宾。

见证合同签署的是菲律宾交通部部长阿图尔·图加德(ArthurTugade)与中国中车株洲电力机车有限公司总经理傅成骏。新华社报道，根据合同，中车株机将于2021年7月向菲律宾国家铁路公司交付三列设计时速为120公里的内燃电力动车组列车。

菲律宾国家铁路公司总经理洪恩·马尼奥介绍，这批列车将在马尼拉和吕宋岛南部比科尔地区之间运行，是菲律宾拥有的首批内燃电力动车组列车，“预计将极大缩短两地间的列车运行时间”。

图加德在接受新华社记者采访时说，菲律宾对于同中国开展铁路建设合作十分满意，他期待中国制造的动车组列车可以早日在当地运行。

中车株机总经理傅成骏表示，公司希望以这一项目为起点，深度参与菲律宾的铁路运输和城市公共交通建设，为当地提供轨道交通系统解决方案。

中国新闻社引述傅成骏致辞时的话说，该项目不仅有助提升菲律宾国家铁路公司客运能力，而且有助加深两国合作，

据了解，中车株机目前在新加坡、土耳其、马来西亚、南非、捷克、德国等20多个国家和地区取得了50个轨道交通装备项目订单。