中菲首签动车组订单助菲律宾铁路进入标准轨时代

文 / 李月霞

发布 / 2019年12月18日 9:37 PM

12月18日，菲律宾交通部部长阿图尔·图加德（左三）与中国中车株洲电力机车有限公司总经理傅成骏（右三），在马尼拉大酒店共同见证中国中车株洲电力机车有限公司与菲律宾国家铁路公司签订合同。（中新社）

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（早报讯）中国中车株洲电力机车有限公司（简称“中车株机”）与菲律宾国家铁路公司18日在菲律宾首都马尼拉签署供货合同，由中国制造的动车组列车将首次出口到菲律宾。

见证合同签署的是菲律宾交通部部长阿图尔·图加德(ArthurTugade)与中国中车株洲电力机车有限公司总经理傅成骏。新华社报道，根据合同，中车株机将于2021年7月向菲律宾国家铁路公司交付三列设计时速为120公里的内燃电力动车组列车。

菲律宾国家铁路公司总经理洪恩·马尼奥介绍，这批列车将在马尼拉和吕宋岛南部比科尔地区之间运行，是菲律宾拥有的首批内燃电力动车组列车，“预计将极大缩短两地间的列车运行时间”。

图加德在接受新华社记者采访时说，菲律宾对于同中国开展铁路建设合作十分满意，他期待中国制造的动车组列车可以早日在当地运行。

中车株机总经理傅成骏表示，公司希望以这一项目为起点，深度参与菲律宾的铁路运输和城市公共交通建设，为当地提供轨道交通系统解决方案。

中国新闻社引述傅成骏致辞时的话说，该项目不仅有助提升菲律宾国家铁路公司客运能力，而且有助加深两国合作，

据了解，中车株机目前在新加坡、土耳其、马来西亚、南非、捷克、德国等20多个国家和地区取得了50个轨道交通装备项目订单。

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