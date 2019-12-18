研究：巴拿马城财富差距致穷人富人预期寿命相差15年

（早报讯）据南美侨报网报道，一组科学家首次对六座拉丁美洲城市5000多万居民预期寿命差异与其社会经济地位的关系进行了深入分析。结果表明，巴拿马城富人的预期寿命要比穷人长15年。

中国新闻社引述报道说，当前，拉丁美洲是不平等现象最为严重的地区之一。此前，在由不平等引发的预期寿命差异方面，一直没有过深入研究。

在来自美国德雷塞尔大学(Drexel University)的流行病学家乌萨玛·比拉勒(Usama Bilal)的领导下，一组科学家决定对上述问题进行深入研究。他们将拉丁美洲地区的六座大城市置于“显微镜”下，分别是布阿根廷首都布宜诺斯艾利斯、巴西第四大城市贝洛奥里藏特(Belo Horizonte)、智利首都圣地亚哥、哥斯达黎加首都圣何塞、墨西哥首都墨西哥城，以及巴拿马首都巴拿马城。

期刊《柳叶刀•星球健康》(The Lancet Planetary Health)发表了上述研究的结果，其中显示，在巴拿马城，无论男女，由于财富分配不均产生的预期寿命差距均为15年。

来自圣地亚哥贫困地区的女性，平均预期寿命比富人社区女性少18年，对于男性居民而言，这一差距为9年。这种差距在另外4座拉美大城市的表现如下：墨西哥城男性11年，女性9年；布宜诺斯艾利斯和贝洛奥里藏特男性4年，女性6年；圣何塞男性4年，女性3年。

西班牙《国家报》引用乌萨玛·比拉勒的话说：“该研究首次针对几座拉丁美洲城市勾勒出预期寿命的极端不平等现象，是向减少，或从根本上消除这种现象的目标迈出的第一步。”

作为上述研究的合作者，来自拉丁美洲都市健康计划的安娜·迭斯洛(Ana Diez Rou)指出，地方政府制定减少社会差距、改善贫困地区生活条件的都市政策至关重要。