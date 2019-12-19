印度抗议示威不止 电信公司被令暂停移动服务

（早报讯）印度各地最近爆发了一系列大规模示威游行，对莫迪政府制定的被指“排斥穆斯林”的《公民身份修正法案》。首都新德里的许多地区的移动电信通讯服务业者按照政府指示，暂停了他们的移动服务，民众暂不可使用手机拨电话和上互联网。

印度媒体报道，其中暂停服务的通讯业者包括印度巴帝（Bharti Airtel）,沃达丰（Vodafone Idea）和 Reliance Jio等。

巴帝的服务于星期四（19日）上午10点后暂停。电信代表说，他们无法明确暂停服务的持续时间。

巴帝客户服务主管说：“就像我们所说的那样，我们是按照政府机构的指示，语音、互联网和短信服务目前已在您所在的位置暂停。一旦取消暂停指示，我们的服务将完全正常运行。”

据报道，印度抗议《公民身份修正法案》的示威活动延伸至首都新德里，该城市上周星期日（15日）晚发生骚乱，数千名示威者与警察发生冲突

面对民众对新法的愤怒情绪，印度最高法院表示，将在2020年一月受理一系列反对新公民法的请愿书。法院还要求联邦政府准备对请愿书作出回应。尽管如此，争议性国籍法并没有被搁置。

莫迪领导的印度民族主义政党印度人民党政府表示，新法将保护人民免受迫害。但批评人士说，新法实质是将印度2亿多穆斯林人口边缘化和试图打造一个以印度教徒为中心的印度民族主义社会图谋的一部分。