“2019年吉隆坡峰会”引起OIC不满

（早报讯）马来西亚首相马哈迪召开的回教国家“2019年吉隆坡峰会”，引起沙特阿拉伯及其领导的“回教合作组织”（OIC）不满。马哈迪则指峰会并非有意歧视或孤立任何人。

为期四天的“2019年吉隆坡峰会”由周三举行至周六。主办方宣布有56个回教国家的450名代表参与。分析员认为马哈迪有意借着峰会与OIC分庭抗礼，以突显自己是回教国家的重要领袖，这将有助于抵消伊斯兰党及巫统对当地回教徒的影响力。

出席大会并致词的外国领袖，只有伊朗总统鲁哈尼、土耳其总统埃尔多安，以及卡塔尔埃米尔塔米姆，他们都是与沙特阿拉伯关系不睦的竞争对手。他们周四也在大会公开批评OIC。

沙特阿拉伯与全球第二大回教国家巴基斯坦这次都缺席峰会。巴基斯坦其实是峰会的倡议国之一，有报道指巴基斯坦碍于沙特的压力而没有出席峰会。

OIC秘书长尤索夫周三接受“阿拉伯天空新闻”访问时，直接点名批评吉隆坡峰会。他指吉隆坡峰会将造成回教徒分裂。“世界将出现多重冲突。”他说，任何OIC以外的回教国家峰会，都不符合回教国家利益。他指任何削弱OIC的行为，都是在削弱回教与回教徒。

OIC由遍及中东、中亚、西非、北非、南亚的57个国家组成，覆盖的人口约16亿。秘书处设在沙特阿拉伯的吉达市。