菲10年前政治屠杀案下判 主谋等28人判终身监禁

（早报讯）菲律宾法庭对10年前一场血腥政治暴力事件作出裁决，当地一个势力强大的政治世家五名主要成员以及另二十多人被裁定屠杀58人罪名成立。

马尼拉法庭周四宣判小安达尔•安帕图安（Andal Ampatuan Jnr）及他的四名亲属谋杀罪名成立，判处终身监禁，不得假释。

此案共有101名被告，一些被告最终因为证据不足而获判无罪，当中包括安帕图安家族成员。安帕图安家族族长即小安达尔的父亲也是被告之一，不过他和另外七名被告在冗长的审讯期间去世。

案中的屠杀事件发生在2009年11月23日，地点在菲律宾南部棉兰老岛的马京达瑙省，共58人遭杀害后弃尸路边坑。遇害的包括当时参加省长选举的候选人曼古达达图、他的妻子、亲戚、律师以及32名新闻工作者。这起案子震惊菲律宾内外，是菲律宾史上最恶劣的选举暴力事件，也是最多新闻工作者遇害的恐怖血案之一。

策划这起血案的据称是曼古达达图的政治对手小安达尔•安帕图安，事发时当时正值地方选举的竞选期间。据悉，安帕图安为了阻止对手参选而带领私人军团，在曼古达达图家族与竞选团队去参加造势活动途中拦截，将他们集体枪杀，随访记者也一起遭殃。

此案审讯共传召357名证人，庭审工作一再拖延，前后共历经了三位总统的任期。国际特赦组织区域主任贝奇林指出，在缓慢的审讯期间，有多名证人被杀害，虽然安帕图安家族成员定罪是迈向司法公正的“关键一步”，菲政府仍必须缉拿在逃的80名涉案嫌犯。