英女王于国会演讲 列出新政府施政方针

（早报讯）英国女王伊丽莎白二世在国会演讲，列出首相约翰逊领导的保守党新政府的施政方针，重点包括实现脱欧以及投入更多资源支撑国家医疗服务体系。

法新社报道，英女王在她的镀金宝座发表演讲，象征新一届国会的会期开始。她公布约翰逊政府未来一年的主要立法议程。

她证实：“我国政府的首要任务是在1月31日实现英国脱离欧洲联盟。”她补充道：“随后，我的部长们将根据一项有利于整个英国的自由贸易协定，寻求与欧盟建立未来的关系。”

93岁的英女王10月14日已发表过女王演说，故这是她近十周的第二次演说。她宣读了40项政府计划审议的新法案，比10月时多了18项，当中以约翰逊成功向欧盟争取、但尚未获国会通过新《脱欧协议法案》为焦点。《脱欧协议法案》将敲定英国明年1月31日脱欧，确定英欧关係于明年底前的过渡期内维持不变，让双方协商新的贸易协议，

约翰逊赢得下议院过半议席，意味着脱欧协议法案定能在国会顺利通过，使英国可赶在下月31日最后期限实现脱欧。脱欧也涉及多个领域的立法调整，10月女王演讲中罗列的脱欧相关议案，涵盖了农业、渔业、移民、金融服务和国际法。

另据一名政府发言人说，政府誓言要遵守英国退欧时间表，还说，一旦英国于1月31日离开欧盟，英国脱欧部门将关闭。

7月当选保守党党魁的约翰逊称，他的新政策是“一世代最激进”，将令国家朝好的方向彻底转型。

约翰逊的计划还包括加急审批外籍合格医疗工作者的签证申请、设立独立调查团处理病人提出的关切事项、对贫困者免收停车费、简化程序方便医院制造和试用创新药物、未来五年对社会护理额外拨款10亿英镑（17.88亿新元），以及壮大警队规模。